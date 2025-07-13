Зірковий аргентинський форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі видав свою найкращу гольову серію з 2012 року.

Про це повідомляє Sofascore.

✌️ | Brace man strikes again!



It’s been more than 12 years since Lionel Messi last scored 2+ goals in five consecutive league matches, but tonight he did it again. ⚽️⚽️



In December 2012, he netted twice in the sixth match as well — let’s see what he has in store for Cincinnati… pic.twitter.com/zuNJYbE08p — Sofascore Football (@SofascoreINT) July 13, 2025

Сьогодні вночі Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС обіграв Нешвілл із рахунком 2:1. Мессі в цьому матчі оформив дубль.

Поєдинок проти Нешвілла став для 38-річного аргентинця п’ятим поспіль, у якому він забивав щонайменше два голи. Такої серії у нього не було з 2012 року, коли Мессі забив щонайменше два голи у шести матчах іспанської Ла Ліги поспіль, виступаючи за Барселону.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку нападника збірної Аргентини 17 голів і 6 асистів у 20 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах. Контакт гравця діє до кінця грудня поточного року.