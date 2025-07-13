Мессі видав свою найкращу гольову серію з 2012 року
Ліонель Мессі
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Зірковий аргентинський форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі видав свою найкращу гольову серію з 2012 року.
Про це повідомляє Sofascore.
Сьогодні вночі Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС обіграв Нешвілл із рахунком 2:1. Мессі в цьому матчі оформив дубль.
Поєдинок проти Нешвілла став для 38-річного аргентинця п’ятим поспіль, у якому він забивав щонайменше два голи. Такої серії у нього не було з 2012 року, коли Мессі забив щонайменше два голи у шести матчах іспанської Ла Ліги поспіль, виступаючи за Барселону.
Сумарно у поточному сезоні на рахунку нападника збірної Аргентини 17 голів і 6 асистів у 20 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах. Контакт гравця діє до кінця грудня поточного року.