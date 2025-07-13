Педру Нету: Хочу виграти клубний ЧС заради Діогу Жоти

Вінгер Челсі Педру Нету заявив, що хоче виграти клубний чемпіонату світу-2025 зарази свого співвітчизника на колишнього партнера по Вулвергемптону Діогу Жоти, який загинув 3 липня в автокатастрофі.

Слова Нету наводить пресслужба Челсі.

"Коли я вийду на поле в неділю, знайте, що я хочу виграти цей турнір заради Діогу Жоти. Він завжди буде зі мною. Його завжди будуть пам'ятати. Мої думки, як і раніше, з ним, його братом Андре Сілвою та їхніми родинами. Це дуже важкий момент. Коли я приїхав до Англії, Діогу відразу ж зголосився допомогти мені. Я був дуже молодий і приїхав до нової країни, а він був одним з ключових гравців Вулвергемптона.

Але він дуже допоміг мені і моїй родині, і я багато чому навчився у нього у футболі та в житті. Діогу був частиною нашої групи португальських гравців – нас було досить багато! Рубен Невеш, Жоау Моутінью, Рубен Вінагре, Руй Патрісіу, я і Діогу. Ми були дуже близькі і проводили багато часу разом поза полем. Ми досі підтримуємо зв'язок, і ці хлопці та спогади, які у мене залишилися, залишаться зі мною на все життя", – заявив португалець.