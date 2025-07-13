Слідом за Тео Ернандесом. Аль-Хіляль може підписати ще одного гравця Мілана

Центральний півзахисник Мілана та збірної Алжиру Ісмаель Беннасер може продовжити кар’єру в Аль-Хіляллі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нещодавно Аль-Хіляль уже підписав одного гравця Мілана, Тео Ернандеса. Саме француз порекомендував своєму новому клубу підписати Беннасера.

Контакт Беннасера з Міланом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро. 27-річний алжирець не входить у плани нового тренера Мілана Массіміліано Аллегрі, який не включив його до складу команди на передсезонні збори.

Другу половину минулого сезону Беннасер провів у оренді в Марселі, який не захотів викупляти хавбека. Сумарно на рахунку алжирця 3 асисти в 20 матчах у всіх турнірах у минулій кампанії.