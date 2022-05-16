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Шахтар дозволив Де Дзербі шукати іншу команду

Сьогодні 17:37 210 0
Роберто Де Дзербі прокоментував зміну команди
Шахтар дозволив Де Дзербі шукати іншу команду
#Де Дзербі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі влітку може змінити команду.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі TUTTOmercatoWEB.

"У мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення. Пропрацювати ще один рік в Україні означало б хоча б частково закрити рану команди, яку забрали з моїх рук та розчленували не з футбольних міркувань. Тренеру, який живе, щоб прогресувати та змушувати прогресувати гравців, важко це уявити.

Від жодної італійської команди я не отримував пропозицію. Я – італієць, а Італія — найкрасивіша країна з усіх. Там ти живеш краще, ніж будь-де інше. Я шукаю умови, щоб тренувати. Якщо це буде в Італії, я буду щасливіший. Якщо ні, це означає, що я покращусь в інших аспектах, – сказав Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Маркевич готовий очолити Шахтар.

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