Шахтар дозволив Де Дзербі шукати іншу команду

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі влітку може змінити команду.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі TUTTOmercatoWEB.

"У мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення. Пропрацювати ще один рік в Україні означало б хоча б частково закрити рану команди, яку забрали з моїх рук та розчленували не з футбольних міркувань. Тренеру, який живе, щоб прогресувати та змушувати прогресувати гравців, важко це уявити.

Від жодної італійської команди я не отримував пропозицію. Я – італієць, а Італія — найкрасивіша країна з усіх. Там ти живеш краще, ніж будь-де інше. Я шукаю умови, щоб тренувати. Якщо це буде в Італії, я буду щасливіший. Якщо ні, це означає, що я покращусь в інших аспектах, – сказав Де Дзербі.