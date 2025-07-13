Відомий португальський клуб може опинитись у п'ятому дивізіоні через борги

Відомий португальський клуб Боавішта може опинитись у п'ятому дивізіоні через значні фінансові проблеми.

Про це повідомила пресслужба команди.

У стані "пантер" повідомили, що суд не задовольнив "Спеціального плану відродження", який надали боси Боавішти. Наразі питання отримання дозволу на участь у третій лізі Португалії "під серйозним питанням" через великі борги.

За інформацією португальських ЗМІ, питання пониження Боавішти до п'ятого дивізіону вже майже вирішене.

За останній рік клуб виплатив боргів лише державі на суму в майже 5 мільйонів євро, але й цього виявилось недостатньо для зниження рівня претензій.

Разом із цим, Боавішта відзвітувала про зняття трансферного бану від ФІФА, який було накладено на найближчі п'ять трансферних вікон.

Клуб було засновано у 1903 році, а у сезоні-2000/01 Боавішта вперше та, наразі, востаннє стала чемпіоном Португалії. Також клуб п'ять разів вигравав Кубок країни та тричі Суперкубок.

Раніше став відомий результат апеляції Ліона на пониження у класі через фінансові борги.