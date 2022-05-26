"Жовта субмарина" хоче посилити воротарську ланку

Джерело - OK Diario.

Вільярреал звернувся до Реала з питанням про можливість трансферу голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє OK Diario.

"Жовта субмарина" хоче посилити воротарську ланку. Тренерський штаб не повністю задоволений грою Херонімо Рульї та Серхіо Асенхо.

Лунін хотів би залишити Реал, щоб отримати більше ігрової практики.

Клуб не буде заважати українцю в переході і готовий обговорювати як оренду, так і повноцінний трансфер, але з опцією зворотного викупу контракту.

Раніше Лунін став батьком.