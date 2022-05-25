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Мбаппе: У мене особливий зв'язок із Міланом

Сьогодні 18:09 229 0
Француз привітав россонері із завоюванням Скудетто
Мбаппе: У мене особливий зв'язок із Міланом
Фото Getty Images
#Мілан, #Кіліан Мбаппе

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який продовжити контракт із парижанами, привітав Мілан із завоюванням 19 чемпіонства в історії клубу.

"У мене особливий зв'язок із Міланом. Коли я був маленьким, у мене була італійська няня і я провів багато часу з її сім'єю, яка вболіває за Мілан. Завдяки їм я підтримував "россонері" та дивився багато їхніх матчів.

Я завжди казав: якщо я колись гратиму в Італії, це буде тільки Мілан. Не можу не привітати їх зі Скудетто. Там грають багато моїх французьких друзів і Ібрагімович - легенда, яку я дуже поважаю", - зазначив Мбаппе.

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