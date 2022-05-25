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Обамеянг: Барселона має неймовірний потенціал

Сьогодні 14:37 196 0
П'єр-Емерік Обамеянг вірить у майбутнє Барселони
Обамеянг: Барселона має неймовірний потенціал
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона має неймовірний потенціал перед  наступним сезоном.

Про це розповів форвард іспанського клубу П'єр-Емерік Обамеянг.

"У команді є багато неймовірно талановитих молодих футболістів, яким просто потрібно працювати, вірити в себе та добиратися до своїх цілей. Коли ти молодий, то чим більше граєш, тим впевненіше почуваєшся. Ось чому Барселона оживе.

Ця команда має неймовірний потенціал. Педрі, Ансу, Гаві — у кожного є щось особливе. Вони виступають за Барселону змалку, цим можна пишатися.

Мені доведеться багато працювати, але сподіваюся, що я проведу чудовий сезон. Це моя ціль. Хочу залишатися в цьому клубі якнайдовше, постараюся викластися на повну", - розповів Обамеянг.

Раніше Левандовський обговорив з Хаві перехід у Барселону.

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