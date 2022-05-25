Обамеянг: Барселона має неймовірний потенціал

Барселона має неймовірний потенціал перед наступним сезоном.

Про це розповів форвард іспанського клубу П'єр-Емерік Обамеянг.

"У команді є багато неймовірно талановитих молодих футболістів, яким просто потрібно працювати, вірити в себе та добиратися до своїх цілей. Коли ти молодий, то чим більше граєш, тим впевненіше почуваєшся. Ось чому Барселона оживе.

Ця команда має неймовірний потенціал. Педрі, Ансу, Гаві — у кожного є щось особливе. Вони виступають за Барселону змалку, цим можна пишатися.

Мені доведеться багато працювати, але сподіваюся, що я проведу чудовий сезон. Це моя ціль. Хочу залишатися в цьому клубі якнайдовше, постараюся викластися на повну", - розповів Обамеянг.