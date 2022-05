Мудрик близький до трансферу в Баєр

Український футболіст Михайло Мудрик залишається за крок від переходу в Баєр.

Про це повідомляє журналіст порталу ТransferMarkt Мануель Вет.

Сторони близькі до згоди. Угода ще офіційна незавершена, однак і фармацевти, і сам гравець хочуть цього переходу.

Про можливий переїзд Мудрика до Німеччини говорять уже давно. За чутками, сам українець погодив довгостроковий контракт, у той час, як Баєр готовий викласти за Михайла понад 20 мільйонів євро.

