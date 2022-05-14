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Сабо дав вагому пораду Мудрику

Сьогодні 12:42 204 0
Йожеф Сафо прокоментував прогрес вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.
Сабо дав вагому пораду Мудрику
#Шахтар, #Йожеф Сабо, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгеру Шахтаря Михайло Мудрику слід переходити лише у ТОП-клуб Європи.

Про це розповів екснаставник Динамо Йожеф Сабо у коментарі Футбол NEWS.

Актуально: Головко: Мудрик - двигун збірної України

"Ми бачили, як він грав за Шахтар у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Він молодець, він підвищив свій клас до такого рівня (і ще зростатиме), що має грати за основний склад збірної. Тому що у нього є всі якості: швидкість є, з м’ячем дуже м’яко працює, поляну бачить. І найголовніше, що він не лише атакує, а й добре захищається. Так що він молодець, він росте.

Я думаю, що він довго не затримається у Шахтарі, бо хтось його викупить обов’язково. За ним уже стежать клуби з Англії, Італії. Але я хочу йому порадити не йти у другорядний клуб. Він має поїхати або в Манчестер Сіті, або в Ліверпуль, або в Манчестер Юнайтед. Можливо, Реал Мадрид. Ось такі команди", – сказав Сабо.

Нагадаємо, збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію.

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