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Іммобіле — найкращий бомбардир Серії А сезону-2021/22

Сьогодні 09:15 162 0
Визначився найкращий бомбардир у Серії А
Іммобіле — найкращий бомбардир Серії А сезону-2021/22
#Чіро Іммобіле, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Італії сезону 2021/22 став представник Лаціо — Чіро Іммбобіле.

Італійський форвард забив 27 голів при двох асистах.

Друге місце зайняв форвард Ювентуса Душан Влаховіч з 24 голами. Більшість з них він забив у футболці Фіорентини.

Найкращим асистентом Серії А-2021/22 став нападник Сассуоло Доменіко Беррарді з 14 асистами. На другій позиції три футболісти: Ніколо Барелла (Інтер, 11), Хакан Чалханоглу (Інтер, 11), Сергій Мілінковіч-Савіч (Лаціо, 11).

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