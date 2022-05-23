Іммобіле — найкращий бомбардир Серії А сезону-2021/22

Визначився найкращий бомбардир у Серії А

Джерело - Чемпіон.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Італії сезону 2021/22 став представник Лаціо — Чіро Іммбобіле.

Італійський форвард забив 27 голів при двох асистах.

Друге місце зайняв форвард Ювентуса Душан Влаховіч з 24 голами. Більшість з них він забив у футболці Фіорентини.

Найкращим асистентом Серії А-2021/22 став нападник Сассуоло Доменіко Беррарді з 14 асистами. На другій позиції три футболісти: Ніколо Барелла (Інтер, 11), Хакан Чалханоглу (Інтер, 11), Сергій Мілінковіч-Савіч (Лаціо, 11).