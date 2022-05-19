Колишня співробітниця Шахтаря допомагає українцям за кордоном

Джерело - Чемпіон.

Дар'я Ракицька, сестра Ярослава Ракицького, запропонувала свою допомогу українським футболістам, які знаходяться в пошуках нової команди за кордоном.

Відповідне оголошення колишня співробітниця Шахтаря опублікувала у своєму Інстаграмі.

"Станом на сьогодні в багатьох українських футболістів через війну відновлення професійної кар’єри – це невизначеність, спустошення, невідомість та якась розгубленість. Як кажуть у нас: все мине".

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"Знайдемо вам клуб, допоможемо, головне, підтримуйте форму та вірте в себе. Футболісти, напишіть мені, кому потрібна допомога, хто не в Україні зараз. P.S. Професійний футбол", – написала Ракицька.