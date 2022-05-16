Фоззі: "До Ракицького в мене менше огиди, ніж до Тимощука і Ордеця"

Джерело - ТаТоТаке.
Учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко вважає, що Ярослав Ракицький повівся більш гідно, аніж інші колишні футболісти донецького Шахтаря та збірної України.
Про це Сидоренко розповів у інтерв'ю YouTube-проєкту ТаТоТаке:
"От був Тимощук - такий щирий українець, який, коли Баварія виграла Лігу чемпіонів, пхав синьо-жовтого прапора у всі камери. Здавалося, що це той гравець, який розуміє...
А ось Ракицький не співав гімн, не прикладав руку до серця. Це була його позиція, він не брехав, удаючи патріота... Він хоча б не брехав, не давав умовної присяги і не зраджував її. Ситуація з Ракицьким проста і зрозуміла - він поїхав із росії, знайшовши спосіб викреслити для себе цю країну.
Натомість Ордець, наприклад, чи Тимощук досі залишаються там. Тому до Ракицього не те щоб біьше поваги, але менше огиди".
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