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Фоззі: "До Ракицького в мене менше огиди, ніж до Тимощука і Ордеця"

Сьогодні 16:54 Андрій Дунець 435 0
Фоззі: "До Ракицького в мене менше огиди, ніж до Тимощука і Ордеця"
#Сидоренко, #Анатолій Тимощук, #Іван Ордець, #Ярослав Ракицький

Джерело - ТаТоТаке.

Учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко вважає, що Ярослав Ракицький повівся більш гідно, аніж інші колишні футболісти донецького Шахтаря та збірної України.

Про це Сидоренко розповів у інтерв'ю YouTube-проєкту ТаТоТаке:

"От був Тимощук - такий щирий українець, який, коли Баварія виграла Лігу чемпіонів, пхав синьо-жовтого прапора у всі камери. Здавалося, що це той гравець, який розуміє...

А ось Ракицький не співав гімн, не прикладав руку до серця. Це була його позиція, він не брехав, удаючи патріота... Він хоча б не брехав, не давав умовної присяги і не зраджував її. Ситуація з Ракицьким проста і зрозуміла - він поїхав із росії, знайшовши спосіб викреслити для себе цю країну.

Натомість Ордець, наприклад, чи Тимощук досі залишаються там. Тому до Ракицього не те щоб біьше поваги, але менше огиди".

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