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Президент Миная: Обговорюється варіант провести чемпіонат України в Туреччині

Вчора 22:28 200 0
Валерій Пересоляк розповів про варіанти проведення чемпіонату України в наступному сезоні.
Президент Миная: Обговорюється варіант провести чемпіонат України в Туреччині
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наступний сезон УПЛ може відбутися на території Туреччини.

Про це розповів президент Миная Валерій Пересоляк у коментарі Футбол 1.

"Обговорюється рішення, щоб чемпіонат провести у короткостроковому форматі в Туреччині. Першу частину його провести, я так розумію, у вересні та жовтні. Павелко також бачить саме такий формат турніру для того, щоб зберегти український футбол і гравці розвивалися.Перше коло – вересень та жовтень, друге коло пройде навесні.

Ідея мені подобається, але й виходу іншого немає. Звичайно, хочеться, щоб футбол проходив за місцем розташування команд. Це сумно, що чемпіонат пройде не в Україні, але для збереження футболу його потрібно проводити. Інакше ми розвалимо повністю футбольну систему України", - сказав Пересоляк.

Нагадаємо, Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ.

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