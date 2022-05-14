Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 07:32 57818
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 07:17 2090
Збірна України з баскетболу виграла Дефлімпіаду
Вчора 23:53 492
Збірна США перемогла Латвію, Франція поступилася Словаччині: результати ЧС-2022
Вчора 22:54 758
Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:34 528
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса
Вчора 20:19 577
Петраков довикликав 10 легіонерів у збірну України
Вчора 14:14 1137
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Вчора 12:56 22522 1
Динамівський день. 41 рік тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Вчора 12:22 3855
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 11:58 186386
Прямі трансляції

Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ

Сьогодні 14:25 88 0
Дмитро Кириленко розповів про ситуацію в команді та висловився з приводу майбутнього сезону УПЛ.
Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - marca.com.

Наступний сезон чемпіонату України може відбутися у Туреччині або Польщі.

Про це розповів комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко.

"Шахтар існує. Українці перебувають у збірній, а іноземці поїхали додому до червня цього року. Наш клуб безпосередньо виходить до Ліги чемпіонів, і за місяць-два ми розпочнемо підготовку до нового сезону. Інша річ, що буде з нашою українською лігою. Цього місяця у нас буде зустріч, щоб обговорити з федерацією та президентами клубів, як ми можемо розпочати чемпіонат.

Нашим пріоритетом є безпека наших працівників, тому це залежить від багатьох факторів. Якщо ситуація залишиться незмінною, в Україні грати не вийде, тож, швидше за все, матчі пройдуть у Польщі чи Туреччині. Чемпіонат світу цього року стартує дуже рано, тому ми маємо лише два-три місяці, щоб завершити чемпіонат.

До 2017 року ми грали у Львові, потім переїхали до Харкова, а звідти до Києва. Ми багато мандруємо. Чи готовий Шахтар до наступного сезону у Лізі чемпіонів? Звичайно, з 2014 року ми зіткнулися з багатьма проблемами, які змусили грати на виїзді. Ми готові організувати та провести ці матчі високого рівня за межами нашого стадіону, хоча ми все ще сподіваємось, що зможемо зіграти в Україні.

Я не знаю, чи можна буде грати в Україні у вересні. Відколи почалося вторгнення, я не можу сказати, можливо щось чи ні. Для мене ця війна була неможливою... Але вона відбувається", – сказав Кириленко.

Нагадаємо, Пятов може покинути Шахтар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 2090
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57818
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 14232
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 14 травня 1107
Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО Юний динамівець відзначився красивим голом дальнім ударом проти Флори ВІДЕО 2202
Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову Ребров: Нам варто було активніше переходити на українську мову 1032
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 221001 5
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33544
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43036
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243797
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93767
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8348