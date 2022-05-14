Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ

Наступний сезон чемпіонату України може відбутися у Туреччині або Польщі.

Про це розповів комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко.

"Шахтар існує. Українці перебувають у збірній, а іноземці поїхали додому до червня цього року. Наш клуб безпосередньо виходить до Ліги чемпіонів, і за місяць-два ми розпочнемо підготовку до нового сезону. Інша річ, що буде з нашою українською лігою. Цього місяця у нас буде зустріч, щоб обговорити з федерацією та президентами клубів, як ми можемо розпочати чемпіонат.

Нашим пріоритетом є безпека наших працівників, тому це залежить від багатьох факторів. Якщо ситуація залишиться незмінною, в Україні грати не вийде, тож, швидше за все, матчі пройдуть у Польщі чи Туреччині. Чемпіонат світу цього року стартує дуже рано, тому ми маємо лише два-три місяці, щоб завершити чемпіонат.

До 2017 року ми грали у Львові, потім переїхали до Харкова, а звідти до Києва. Ми багато мандруємо. Чи готовий Шахтар до наступного сезону у Лізі чемпіонів? Звичайно, з 2014 року ми зіткнулися з багатьма проблемами, які змусили грати на виїзді. Ми готові організувати та провести ці матчі високого рівня за межами нашого стадіону, хоча ми все ще сподіваємось, що зможемо зіграти в Україні.

Я не знаю, чи можна буде грати в Україні у вересні. Відколи почалося вторгнення, я не можу сказати, можливо щось чи ні. Для мене ця війна була неможливою... Але вона відбувається", – сказав Кириленко.