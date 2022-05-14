Арсенал хоче підписати вінгера Сан-Паулу

Маркіньйос коштуватиме лондонському клубу 3.5 мільйони євро

Арсенал близький до підписання контракту з форвардом Сан-Паулу Маркіньйосом.

Про це повідомляє The Athletic.

Сума угоди становитиме приблизно 3.5 мільйони євро.

19-річний бразильський вінгер відкинув численні пропозиції клубу про продовження контракту і тепер лондонський гранд скористається ситуацією, щоб підписати гравця за безцінь. За основний склад Сан-Паулу Маркіньос зіграв уже близько 40 ігор, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Крім Маркіньйоса Арсенал також зацікавлений у придбанні форварда Манчестер Сіті Габріеля Жезуса. Як зазначається, покупка молодого гравця Сан-Паулу не стане перепоною для придбань, які підсилять основу команди.