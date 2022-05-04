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Стадіон Динамо в Харкові постраждав від російських обстрілів

Сьогодні 13:16 109 0
Російські війська обстріляли харківський стадіон
Стадіон Динамо в Харкові постраждав від російських обстрілів
#Стадіон Динамо

Джерело - Чемпіон.

Російські війська обстріляли харківський стадіон Динамо. 

Про це повідомляє начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Також обстрілів зазнав і парк Горького.

"Сьогодні знов був обстріляний парк Горького, та за компанію "дісталося" стадіону Динамо Як відомо, російські війська б’ють "тільки по військових об’єктах" тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. "Дякую" визволителям".

  Колишній гравець Львова загинув у боях під Харковом

"Одна з точок прильоту прям на доріжці, якою я сьогодні зранку бігав. Завтра доведеться перестрибувати", - написав Болвінов.

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