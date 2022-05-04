Російські війська обстріляли харківський стадіон Динамо.

Про це повідомляє начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Також обстрілів зазнав і парк Горького.

"Сьогодні знов був обстріляний парк Горького, та за компанію "дісталося" стадіону Динамо Як відомо, російські війська б’ють "тільки по військових об’єктах" тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. "Дякую" визволителям".