Колишній гравець Львова загинув у боях під Харковом

Гриценку було лише 43 роки

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Львова та Карпат-2 Артур Гриценко, який воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув у боях під Харковом.

Про це повідомляє пресслужба відділення НОК України у Львівській області.

Це сталося 22 квітня. Гриценку було 43 роки.

Зазначимо, що Гриценко - вихованець житомирського та львівського футболу. На професійному рівні окрім Львова та Карпат-2 також виступав за Галинину-Карпати, Газовик-Скелю та інші.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині загинув майстер спорту з польової стрільби Іван Бідняк.