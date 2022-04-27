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Колишній гравець Львова загинув у боях під Харковом

Сьогодні 10:40 232 0
Гриценку було лише 43 роки
Колишній гравець Львова загинув у боях під Харковом

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Львова та Карпат-2 Артур Гриценко, який воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув у боях під Харковом. 

Про це повідомляє пресслужба відділення НОК України у Львівській області.

Це сталося 22 квітня. Гриценку було 43 роки.

Зазначимо, що Гриценко - вихованець житомирського та львівського футболу. На професійному рівні окрім Львова та Карпат-2 також виступав за Галинину-Карпати, Газовик-Скелю та інші.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині загинув майстер спорту з польової стрільби Іван Бідняк.

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