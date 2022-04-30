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Кривцов: Не вірили до останнього, навіть коли орки стояли навколо України

Сьогодні 09:10 202 0
Футболіст - про повномасштабну війну з росією
Кривцов: Не вірили до останнього, навіть коли орки стояли навколо України
#Шахтар, #Сергій Кривцов

Джерело - ТК Футбол.

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів, як проходили його перші дні війни, де знаходилась його сім'я та сам футболіст, як він відновлюється після травми.

"Не вірили до останнього, навіть коли орки стояли навколо нашої країни. Надіялись, що у них в голові є мізки, але як виявилось, що немає. Другий раз повністю зруйнували наше життя, виганяючи нас з нашого будинку. На сьогодні, я на 100% вірю в нашу перемогу - це діло часу. Я хочу й повернусь в Україну жити зі своєю сім'єю. 

Перші дні війни ми пробули в Києві, жили на паркінгу, ми навіть не підіймались до квартир. Потім прийняли рішення, що дітей потрібно вивозити, в першу чергу було страшно за їхнє життя й не хотіли, щоб вони чули вибухи й бачили цей жах. 

Ми приїхали в Бухарест, мені вдалось виїхати, бо я багатодітний батько. Там продовжив займатись та відновлюватись. Мав робити 24 лютого повторний КТ-знімок, але через ці всі дії, я не зміг пройти правильно медичне обстеження й тренувався самостійно. Коли приїхав в клуб, лікарі сказали, що я в хорошій фізичній формі, просто потрібен час, щоб адаптувати гомілкостоп, та найближчим часом буду тренуватись. Я розпочав бігати, думаю, що тиждень, або два - і я буду на 100% готовий", - сказав Кривцов.

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