Ракицький та Мудрик - у старті Шахтаря на матч з Антальяспором

"Гірники" проведуть благодійний матч у Туреччиині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 квітня, Шахтар зіграє благодійний матч проти турецького Антальяспора.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі визначився з основним складом своєї команди.

Шахтар: Трубін, Марлон, Степаненко, Мудрик, Бондаренко, Соломон, Матвієнко, Судаков, Конопля, Ракицький, Бондар.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Булеза, Стасюк, Удод, Капінус, Драмбаєв, Фаріна, Корнієнко, Мишньов, Топалов, Сігеєв, Шостак, Криськів, Чех, Хромей, Борячук.

Нагадаємо, у Туреччині заборонили телетрансляцію матчу Антальяспор - Шахтар.