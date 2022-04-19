Спаллетті розчарований нічиєю з Ромою

Наполі показало гідну гру у матчі 33 туру Серії А з Ромою.

Про це розповів головний тренер клубу з Неаполя Лучано Спаллетті.

"Є розчарування (після пропущеного гола на 91 хвилині), адже ми добре контролювали гру протягом довгих відрізків. Нам протистояв сильний суперник, який завдав нам проблем.

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Ми незадоволені закінченням матчу. Ми випустили свіжих хлопців, але не змогли контролювати м'яч належним чином та пропустили абсолютно необов'язковий гол.

Протягом довгих періодів ми показували добрий футбол. Думаю, сьогоднішній результат покарав нас у плані таблиці, але ми показали гідний футбол", - сказав Спаллетті.