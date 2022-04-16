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Зінченко: Гвардіола та Фернандіньо щодня запитують про ситуацію в Україні

Сьогодні 09:42 228 0
Український захисник розповів про те, як переживає війну роії з Україною
Зінченко: Гвардіола та Фернандіньо щодня запитують про ситуацію в Україні
#Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - The Guardian.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола та капітан "містян" Фернандіньо цікавляться ситуацією в Україні.

Про це розповів захисник манкуніанців Олександр Зінченко.

"В Пітерборо на очах були сльози. Не можу описати, що саме я відчував всередині. Відчуття тієї підтримки – я так пишався, що я українець. Я був такий вдячний людям, які це зробили і продовжують робити. З боку тренера та Фернандіньо було дуже люб’язно дати мені можливість бути капітаном. І досі щодня вони приходять та запитують мене, яка ситуація в Україні та як я почуваюсь".

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"Психологічно важко, тому що я досі думаю про Україну та наших людей. Але футбол – також моє життя, і це те, що приносить мені найбільше задоволення, тому я намагаюсь фокусуватись на матчі, коли граю. Це непросто, на початку було практично неможливо, але я пристосовуюсь. Проте не можу сказати, що у той же час я не думаю про Україну", – сказав Зінченко.

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