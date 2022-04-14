Джерело - Чемпіон.

Футболіст Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко заступився за свого партнера по команді Філла Фодена в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Проти вінгера містян гравець Матрацників виконав жорсткий підкат після чого Фоден опинився на газоні, що не сподобалось футболістам іспанського клубу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті за сумою двох матчів переміг Атлетіко (1:0, 0:0) та зіграє в півфіналі з Реалом. Українець провів увесь матч на лаві запасних.

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