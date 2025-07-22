Металург Запоріжжя презентував новий логотип

Запорізький Металург презентував оновлений логотип.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це більше, ніж емблема. Це символ характеру, історії та віри в майбутнє запорізького спорту.

Збережено традиційну круглу форму, а в центрі поєднано літери "М" і "З" – Металург і Запоріжжя.

Ритм емблеми навіяний формами запорізького частоколу – як відсилання до сили, захисту та глибокого коріння.

Динамічний нахил логотипа підкреслює готовність іти вперед

–

як в атаці, так і в обороні.

А контрастна червоно-чорна кольорова гама надає знаку сили та впізнаваності.

Ми працюємо над тим, щоб об’єднати під цією емблемою все, чим сильний наш регіон

–

футбол, легку атлетику та інші види спорту.

І цей кро

к –

лише початок"

, - йдеться у повідомленні.