Металург Запоріжжя презентував новий логотип
СК Металург Запоріжжя
Запорізький Металург презентував оновлений логотип.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Це більше, ніж емблема. Це символ характеру, історії та віри в майбутнє запорізького спорту. Збережено традиційну круглу форму, а в центрі поєднано літери "М" і "З" – Металург і Запоріжжя. Ритм емблеми навіяний формами запорізького частоколу – як відсилання до сили, захисту та глибокого коріння. Динамічний нахил логотипа підкреслює готовність іти вперед – як в атаці, так і в обороні. А контрастна червоно-чорна кольорова гама надає знаку сили та впізнаваності. Ми працюємо над тим, щоб об’єднати під цією емблемою все, чим сильний наш регіон – футбол, легку атлетику та інші види спорту. І цей крок – лише початок", - йдеться у повідомленні.
Клуб анонсував зміну абревіатури "МФК" на "СК". За підсумками стикових матчів Металург Запоріжжя вилетів з Першої ліги.
Раніше ексголкіпер запоріжців залишив клуб із Казахстану.