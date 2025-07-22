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Металург Запоріжжя презентував новий логотип

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 19:31
Металург Запоріжжя презентував новий логотип
СК Металург Запоріжжя

Запорізький Металург презентував оновлений логотип.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Це більше, ніж емблема. Це символ характеру, історії та віри в майбутнє запорізького спорту. Збережено традиційну круглу форму, а в центрі поєднано літери "М" і "З" Металург і Запоріжжя. Ритм емблеми навіяний формами запорізького частоколу як відсилання до сили, захисту та глибокого коріння. Динамічний нахил логотипа підкреслює готовність іти вперед як в атаці, так і в обороні. А контрастна червоно-чорна кольорова гама надає знаку сили та впізнаваності. Ми працюємо над тим, щоб об’єднати під цією емблемою все, чим сильний наш регіон футбол, легку атлетику та інші види спорту. І цей крок – лише початок", - йдеться у повідомленні.

Клуб анонсував зміну абревіатури "МФК" на "СК". За підсумками стикових матчів Металург Запоріжжя вилетів з Першої ліги.

Раніше ексголкіпер запоріжців залишив клуб із Казахстану.

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