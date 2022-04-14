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Бєлік: Засуджувати Ракицького за те, що він грав у росії, я не можу

Сьогодні 13:01 132 0
Ексгравець збірної України висловився щодо можливого повернення
Бєлік: Засуджувати Ракицького за те, що він грав у росії, я не можу
#Бєлік, #Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Футбол 1/2/3.

Колишній гравець Зеніта Ярослав Ракицький може допомогти збірній Україні в матчах відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив колишній гравець збірної України Олексій Бєлік.

"Звичайно, є певні моменти демократії і ми розуміємо, що це не завжди швидко. Тож засуджувати Ракицького за те, що він грав у росії, я не можу. Він футболіст, котрий мав ігрову практику".

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"Я і до цього говорив, що грати чи не грати в росії – справа кожної людини, я нікого не засуджував. Але ми розуміємо, що сьогодні, хоч війна і триває вже 8 років, не може бути людей, які "посередині". Ти або на нашому боці, або на чужому. Такий гравець, як Ракицький, з його досвідом, може знадобитися збірній і в стикових матчах, і сподіваюся, на ЧС у Катарі", – сказав Бєлік.

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