Барселона може розраховувати лише на помилку конкурента

Джерело - Marca.

Каталонська Барселона ще може поборотися з Реалом за титул Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер "блаугранас" Хаві після матчу з Леванте (2:3).

"Перший тайм був зовсім невдалим. Команда виглядала морально і фізично втомленою. Це наслідок попереднього матчу в четвер. Але другий тайм ми провели набагато краще. Ми досягли своєї мети, тому що працювали та вірили в успіх до кінця. Гол Люка де Йонга дав нам дуже багато. Він – чудовий професіонал і заслужив на це".

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"Ла-Ліга – дуже складний чемпіонат. Реал практично не програє. І в них, і в нас складний графік. Якщо вони втратять очки у двох наступних турах, можливо, ми зможемо повірити у щось більше", – сказав Хаві.

Раніше Хаві пояснив нічию з Айнтрахтом.