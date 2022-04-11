Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4203 2
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 13912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206405
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 669 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 578
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 955
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3164 2
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 495
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 487
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Вчора 08:38 449
Прямі трансляції

Хаві: Якщо Реал втратить очки, ми зможемо повірити у щось більше

Сьогодні 12:49 197 0
Барселона може розраховувати лише на помилку конкурента
Хаві: Якщо Реал втратить очки, ми зможемо повірити у щось більше
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Леванте, #Реал Мадрид, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Каталонська Барселона ще може поборотися з Реалом за титул Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер "блаугранас" Хаві після матчу з Леванте (2:3).

"Перший тайм був зовсім невдалим. Команда виглядала морально і фізично втомленою. Це наслідок попереднього матчу в четвер. Але другий тайм ми провели набагато краще. Ми досягли своєї мети, тому що працювали та вірили в успіх до кінця. Гол Люка де Йонга дав нам дуже багато. Він – чудовий професіонал і заслужив на це".

  Актуально: Леванте - Барселона 2:3: Огляд матчу

"Ла-Ліга – дуже складний чемпіонат. Реал практично не програє. І в них, і в нас складний графік. Якщо вони втратять очки у двох наступних турах, можливо, ми зможемо повірити у щось більше", – сказав Хаві.

Раніше Хаві пояснив нічию з Айнтрахтом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає 3164 2
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 13912
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3231
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2053
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 1467
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206405
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157829 5
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 92970
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42583
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7773
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173163 6
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 7038