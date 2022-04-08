Хаві пояснив нічию з Айнтрахтом

Барселона не змогла стримати контратаки Айнтрахта у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Дуже складний та фізично підготовлений суперник. Ми не знали, як перешкоджати його контратакам, були не такі рухливі, як зазвичай, а поле було не в найкращому стані. Айнтрахт побудував хорошу оборонну мережу.

Ми створили менше моментів, ніж зазвичай, але задоволені результатом. Найчастіше той, хто володіє ініціативою, створює більше моментів, але сьогодні було інакше. Нам не вдалось стримати їхні диявольські контратаки. Але це єврокубковий матч.

Нам потрібна така ж гучна підтримка, як це було на їхньому стадіоні. Атмосфера була екстраординарною. Але це не вплинуло на нас. Ми не через це не грали так добре, як в останніх кількох іграх. Тут м'яч не рухався по газону. На Камп Ноу все буде інакше, поле буде кращим", – розповів Хаві.