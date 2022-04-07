Тухель: Челсі зіграв один з найгірших перших таймів вдома проти Реала

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив поразку в матчі з Реалом (1:3) в 1/4 фіналу ЛЧ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Тяжка поразка. Один з найгірших перших таймів, які я бачив у нашому виконанні на Стемфорд Брідж. Перший тайм був настільки далеким від будь-яких стандартів, які ми встановлюємо, тому не можемо скаржитися, коли програємо.

Нам треба відновити свій рівень. Не знаю, куди він подівся. Перший тайм – повторення другого тайму проти Брентфорда. Треба підготуватися до суботнього матчу в чемпіонаті. Ми не можемо зараз думати про матч-відповідь в Іспанії.

Актуально: Челсі - Реал Мадрид 1:3. Огляд матчу

Ми змінили розстановку, хотіли вплинути на гру. Особисто я думав, що ми зможемо здолати опір Реала, але були далекими від цього. Після міжнародної перерви ми втратили форму та гостроту в діях. У мене немає цьому пояснення.

П’ять днів тому у нас з вами була та ж тема розмови – гра в захисті. За п’ять днів ми пропустили сім м’ячів. У нас нічого не змінилося. Ці цифри тривожать", – сказав Тухель.