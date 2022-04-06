Посол Саутгемптона покинув клуб після репосту твіту з сумнівами про правдивість інформації з Бучі

Згодом Ле Тіссьє видалив цей ретвіт

Джерело - Daily Mail.

Колишній гравець Саутгемптона Метт Ле Тіссьє покинув посаду посла клубу.

Про це повідомляє Daily Mail.

53-річний англієць зробив репост твіту з акаунту Unity News Net, у якому була критика ЗМІ, які нібито подають брехливу інформацію. У тому твіті UNN також ставлять під сумнів правдивість інформації про звірства військ РФ у Бучі.

Згодом Ле Тіссьє видалив цей ретвіт, пояснивши, що люди не зрозуміли суть посту. На його думку, у ньому йшлося про маніпуляцію ЗМІ інформацією.

Нагадаємо, Володимир Кличко повернувся до України і показав німцям жахи у Бучі.