Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, який на кілька днів залишав територію України, повернувся до Києва.

За словами репортера газети BILD Пола Ронцхаймера, Володимир разом із братом Віталієм показали йому жахливу картину того, що зробили у Бучі російські окупанти.

"Це геноцид", - сказав Володимир Кличко.

We went together with Wladimir @Klitschko and Vitali inside Bucha today. Behind him dead bodys. Pure horror. „Its a genocide“, Klitschko said. pic.twitter.com/nC9nOjyJ0q — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 3, 2022

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