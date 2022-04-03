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Володимир Кличко повернувся до України і показав німцям жахи у Бучі

Сьогодні 19:24 Віктор Слюсаренко 173 0
Володимир Кличко повернувся до України і показав німцям жахи у Бучі
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко, який на кілька днів залишав територію України, повернувся до Києва.

За словами репортера газети BILD Пола Ронцхаймера, Володимир разом із братом Віталієм показали йому жахливу картину того, що зробили у Бучі російські окупанти.

"Це геноцид", - сказав Володимир Кличко.

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