Будинок Бекхема обікрали, поки легенда збірної Англії з сім'єю був удома

Наразі поліція проводить розслідування

Джерело - Daily Mail.

Будинок колишнього гравця збірної Англії Девіда Бекхема обікрали, допоки ексфутболіст був удома.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався 28 лютого, але відомо про нього стало лише зараз.

Колишній гравець Манчестер Юнайтед разом з дружиною та десятирічною донькою знаходився на першому поверсі особняка, коли грабіжник проник у будівлю. Він переліз через браму, а потім потрапив у особняк через вікно спальні на верхньому поверсі.

Злом виявив 17-річний син Бекхема Круз, який повернувся додому пізніше. Він побачив уламки скла на підлозі.

Зловмисник викрав дизайнерський одяг, аксесуари та електроніку на загальну суму кілька тисяч фунтів. Вважається, що він входить у банду, яка орудує у цьому районі.

Наразі поліція проводить розслідування.