Капітан Яруда: Не можемо знайти Тищенка - віримо, що він живий і здоровий

Досвідчений захисник маріупольського Яруда Ігор Тищенко зник і його місце перебування невідоме.

Про це заявив капітан команди Кирило Матвєєв.

"З футболістами та тренерами ми весь час на зв'язку. Не можемо тільки знайти нашого досвідченого Ігоря Тищенка, але віримо, що він живий і здоровий.

Звичайно, найближчими роками такого клубу, як Яруд, напевно, вже не буде (як, втім, і Маріуполя). Прикро, що наша команда під керівництвом Олега Краснопьорова почала показувати чудовий футбол, а президент, здається, мітив у першу лігу. Але це зараз не головне. Важливо перемогти у нашій війні, зберегти Україну та відбудувати її. У футбол пограти встигнемо", - сказав Матвєєв.