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Власник Стяуа відреагував на можливий перехід капітана Динамо

Сьогодні 20:56 161 0
Джордже Бекалі прокоментував інтерес до українських футболістів.
Власник Стяуа відреагував на можливий перехід капітана Динамо
#Динамо Київ, #Тарас Степаненко, #Стяуа, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Андрій Пятов, #Сергій Сидорчук

Джерело - football24.ua.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук, а також гравці Шахтаря Андрій Пятов і Тарас Степаненко наразі просто тренуються зі Стяуа.

Про це розповів власник румунського клубу Джордже Бекалі.

"Питання так не стояло (що українці гратимуть за Стяуа, – прим.). Я запропоную їм, якщо треба буде зіграти. Але не зацікавлений у цьому.

Вони хочуть тренуватися. Якщо забажають грати – це буде в їхніх інтересах. Але це не було обумовлено. Якщо не хочуть грати – вони не гратимуть. Не зрозумійте мене неправильно. Вони цього поки не хочуть.

Він – капітан команди (Сидорчук, – прим.), хотів побачити умови. Його цікавить гра, ми з ним говорили про це. Якщо захоче грати – окей. Він класний футболіст, але наразі – це все. Він сказав так далеко не дивитися. Мене найбільше цікавить Сидорчук", – розповів Бекалі.

Раніше повідомлялося, що Сидорчук, Степаненко і Пятов можуть перейти у європейський клуб.

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