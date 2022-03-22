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Сидорчук, Степаненко і Пятов можуть перейти у європейський клуб

Вчора 21:52 314 0
Троє гравців збірної України можуть перейти у Стяуа
Сидорчук, Степаненко і Пятов можуть перейти у європейський клуб
#Динамо Київ, #Тарас Степаненко, #Стяуа, #Шахтар, #Андрій Пятов, #Сергій Сидорчук

Джерело - football24.ua.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук, а також гравці Шахтаря Андрій Пятов і Тарас Степаненко тренуються з Стяуа.

Про це повідомив журналіст Емануель Рошу.

Усі троє українців були змушені переїхати в Румунію після початку війни. Президент Стяуа Джордже Бекалі запевнив, що Сидорчук, Пятов і Степаненко будуть виступати за клуб до кінця сезону. Цей функціонер має вельми скандальну репутацію. Нещодавно Бекалі засудив злочинні дії Путіна в Україні, але раніше озвучував одіозні ідеї приєднання Буковини та Одеської області до Румунії.

Стяуа є чинним віцечемпіоном країни, а зараз знову посідає другу сходинку таблиці слідом за Клужем.

Нагадаємо, гравці Динамо придбали автомобіль для українських розвідників.

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