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Брозович продовжив контракт з Інтером

Сьогодні 17:55 106 0
Брозович підписав новий контракт з Інтером
Брозович продовжив контракт з Інтером
#Марцело Брозович, #Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - inter.it.

Хорватський півзахисник Інтера Марцело Брозович продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Попередній контракт закінчувався наприкінці нинішнього сезону. Фактично про нову угоду сторони домовилися ще місяць тому.

Брозович виступає за Інтер із січня 2015 року. У нинішньому сезоні на рахунку 29-річного хорвата 1 гол та 2 асисти у 37 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Барселони до послуг гравця.

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