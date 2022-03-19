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Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників

Сьогодні 08:42 534 0
Гру зупинили на 69-й хвилині матчу
Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників
#Боруссія Менхенгладбах, #Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У рамках 27 туру Бундесліги Бохум приймав менхенгладбаську Боруссію, але матч не був завершений через інцидент за участю уболівальників.

На 69-й хвилині зустрічі з трибун стадіону у бік поля було кинуто склянку, яка потрапила в голову боковому судді Крістіану Гіттельманну. Головний арбітр одразу зупинив поєдинок, після чого повів команди у підтрибунне приміщення.

У результаті рефері вирішив не відновлювати гру.

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