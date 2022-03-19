Бохум не зміг дограти матч з Боруссією через уболівальників

Гру зупинили на 69-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У рамках 27 туру Бундесліги Бохум приймав менхенгладбаську Боруссію, але матч не був завершений через інцидент за участю уболівальників.

На 69-й хвилині зустрічі з трибун стадіону у бік поля було кинуто склянку, яка потрапила в голову боковому судді Крістіану Гіттельманну. Головний арбітр одразу зупинив поєдинок, після чого повів команди у підтрибунне приміщення.

У результаті рефері вирішив не відновлювати гру.