Головна зірка Реала отримав пропозиції від клубів АПЛ та Саудівської Аравії

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Вінісіус Жуніор може залишити свій клуб у найближчі трансферні вікна.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Футболіст отримав пропозиції від клубів АПЛ та Саудівської Аравії, на тлі чого вимагає підвищення зарплати.

#Vinicius’ contract with #RealMadrid currently expires in 2027 and there is no agreement to extend, as of now. He asks an important increase in salary and has been approached by Saudi and Premier League’s clubs. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2025

Втім, як повідомляли інші, менш авторитетні ЗМІ, Флорентіно Перес залишився розчарованим виступом Вінісіуса на клубному чемпіонаті світу та вже готовий продати гравця. До того ж бразилець не може знайти порозуміння на полі з Кіліаном Мбаппе.

У сезоні-2024/25 Жуніор зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 22 голи та віддав 19 результативних передач. Контракт вінгера з Реалом спливає влітку 2027 року.

Раніше сам Вінісіус запевнив фанатів Реала, що "вершкові" – клуб його життя.