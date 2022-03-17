Стала відома зарплата Майкона у Корінтіансі

Бразилець продовжить кар'єру в Бразилії на правах оренди

24-річний центральний півзахисник Шахтаря Майкон найближчим часом повернеться у Корінтіанс, з якого і перейшов до донецького клубу влітку 2018 року.

Про це повідомляє iG.

Відомо, що Корінтіанс вже узгодив питання заробітної плати футболіста. Він отримуватиме 500 тисяч реалів щомісяця, що еквівалентно 89 тисячам євро за нинішнім курсом.

Зазначається, що Корінтіанс орендує Майкона до кінця поточного року.

Півзахисник розраховував продовжити кар'єру в Європі, але, не отримавши жодної пропозиції з цього регіону, погодився на повернення до Бразилії.

Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року.