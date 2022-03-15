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Майкон покине Шахтар

Сьогодні 10:29 234 0
Шахтар відпустить півзахисника у бразильський клуб
Майкон покине Шахтар
#Майкон, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Шахтаря Майкон повернеться до рідного для нього Корінтіанса.

Про це повідомляє Lance.

Бразильський клуб веде активні перемовини із "гірниками" щодо оренди футболіста і нині вже отримав згоду української сторони на оренду гравця, яка буде розрахована до 31 грудня.

Шахтар погодився відпустити Майкона в оренду до кінця року після того, як Корінтіанс висловив готовність платити в повному обсязі зарплату хавбеку.

Контракт Майкона із Шахтарем розрахований до 31 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Мораес перейде у Корінтіас.

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