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Григорчук спрогнозував майбутнє українського футболу

Сьогодні 15:13 265 0
Роман Григорчук прокоментував російську-українську війну
Григорчук спрогнозував майбутнє українського футболу
#Григорчук, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - footballua.tv.

Футбол знову стане втіхою українців після перемоги над російським агресором.

Про це розповів головний тренер Чорноморці Роман Григорчук у коментарі Футбол NEWS.

"Це жах. Це велике лихо. Кожен із нас має зробити все для того, щоб швидше перемогти, звільнити нашу країну. Це дозволить якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Я бачу з того, що відбувається: ми вже сильніші – кожен з нас. Я відчуваю, що є такий патріотизм. Розумію, що Україна буде набагато сильнішою і розвиватиметься. Хочеться, щоб це сталося якнайшвидше.

Що буде із українським футболом? Наразі навіть футбол по телевізору не дивлюся. І мені не до нього, і багатьом людям не до цього. Але, звичайно, ми повинні вірити в те, що обов'язково настане час, коли ми будемо на стадіоні – знову буде чемпіонат України, будуть уболівальники на трибунах, люди отримуватимуть задоволення від футболу", – заявив Григорчук.

Нагадаємо, в УАФ хочуть дограти чемпіонат УПЛ.

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