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Павелко: Хочемо дограти сезон УПЛ за спортивним принципом

Сьогодні 21:54 37 0
Функціонер розповів про долю чемпіонату України сезону 2021/22
Павелко: Хочемо дограти сезон УПЛ за спортивним принципом
#Андрій Павелко

Джерело - ТК Футбол.

Президент УАФ Андрій Павелко вірить у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено.

Про це заявив функціонер.

"Що буде з УПЛ? Яка існує робоча версія, якщо до старту осіннього сезону та єврокубків ситуація не вирішиться і чемпіонат не відновиться? Ми віримо у нашу перемогу і те, що чемпіонат України буде продовжено. Не всі стадіони будуть готові, але ми знайдемо можливість дограти сезон. Сьогодні з нами у штабі працюють керівники УПЛ та ПФЛ Євген Дикий та Олександр Каденко. Ми з ними тримаємо зв'язок з усіма клубами.

Сьогодні на перший план виходить питання догравання чемпіонату за спортивним принципом. Розуміємо, що ситуація може розвиватися по-різному. Остаточне рішення ухвалюватимемо по ситуації", - сказав Павелко.

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