Дитятьєв: Не очікував, що стільки поляків допоможуть українським біженцям

Український гравець Краковії Олексій Дитятьєв розповів, як поляки допомагають українським біженцям, що змушені ховатися від війни у сусідній країні.

"Для мене війна розпочалася з того, що дружина розбудила вночі, я взагалі не розумів, що відбувається і думки були, що я досі сплю. До сьогоднішнього дня я так і не прокинувся. Кожного дня з початку війни ми допомагаємо, зустрічаємо, знаходимо житло. Для мене неочікувано, що стільки поляків відгукнулося, люди давали свої кімнати, житло, будинки, хтось приймав великі сім'ї. Те, наскільки швидко вони відреагували, викликає велику повагу до всіх поляків. Вони перейнялися цією проблемою та не були байдужими, зробили все, що могли.

Поляки досі мені телефонують та пропонують допомогу. І кожного разу коли я телефоную, не було такого, щоб мені відмовили та хтось не допоміг. Сподіватимуся, що війна триватиме не довго. Одна справа поїхати з України в Польщу, а інша - прокинутись в Польщі та не розуміти, що далі. Люди з дітьми, не працюють, у них немає коштів, кожен день - ножем по серцю. Люди не знають, що робити", - сказав Дитятьєв.