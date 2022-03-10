Неймар та Доннаррума ледь не побились після матчу з Реалом

У гравців виник конфлікт

Поразка ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (1:3) стала приводом для розбіжностей усередині колективу французької команди.

Про це повідомляє Marca.

У роздягальні парижан після матчу стався конфлікт між бразильським нападником Неймаром та італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Між Неймаром і Доннаруммою виникла суперечка, яка ледь не переросла в бійку. Спочатку бразилець дорікнув воротареві за помилку в епізоді з першим пропущеним голом. Італієць відповів Неймару докором за невдалу гру в моменті з другим голом Реала.

Обговорення загострилося настільки, що решті гравців ПСЖ довелося рознімати Неймара та Доннарумму, щоб справа не дійшла до повноцінної бійки.

Нагадаємо, Реал обіграв ПСЖ за сумою двох матчів і вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.