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Неймар та Доннаррума ледь не побились після матчу з Реалом

Сьогодні 17:29 224 0
У гравців виник конфлікт
Неймар та Доннаррума ледь не побились після матчу з Реалом
Фото - gettyimages
#Доннарумма, #Ліонель Мессі, #Неймар

Джерело - marca.com.

Поразка ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом (1:3) стала приводом для розбіжностей усередині колективу французької команди.

Про це повідомляє Marca.

У роздягальні парижан після матчу стався конфлікт між бразильським нападником Неймаром та італійським голкіпером Джанлуїджі Доннаруммою.

Між Неймаром і Доннаруммою виникла суперечка, яка ледь не переросла в бійку. Спочатку бразилець дорікнув воротареві за помилку в епізоді з першим пропущеним голом. Італієць відповів Неймару докором за невдалу гру в моменті з другим голом Реала.

Обговорення загострилося настільки, що решті гравців ПСЖ довелося рознімати Неймара та Доннарумму, щоб справа не дійшла до повноцінної бійки.

Нагадаємо, Реал обіграв ПСЖ за сумою двох матчів і вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. 

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