Аталанта Маліновського розгромила Сампдорію у 27 турі Серії А

Аталанта перервала серію без перемог

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі Серії А Аталанта вдома обіграла Сампдорію.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь господарів поля.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський участі у матчі не брав. Водночас український форвард Сампдорії Владислав Супряга гру провів на лаві запасних.

Серія А - чемпіонат Італії

27 тур, 28 лютого

Аталанта - Сампдорія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Пашалич, 2:0 - 29 Копмайнерс, 3:0 - 61 Копмайнерс, 4:0 - 86 Міранчук

Нагадаємо, легенда Динамо та Мілана засудив дії Росії і підтримав Україну.