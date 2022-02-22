Колишній футболіст київського Динамо та італійського Мілана, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну та її територіальну цілісність.

"Грузія, 20% території якої окуповані, засуджує визнання Росією сепаратистських областей України – Донецької та Луганської. Ми, Грузія, стоїмо за братню Україну, як Україна стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія знову будуть єдиними, і бажаю їм миру", - написав політик у своєму Twitter.