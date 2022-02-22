Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст київського Динамо та італійського Мілана, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну та її територіальну цілісність.
"Грузія, 20% території якої окуповані, засуджує визнання Росією сепаратистських областей України – Донецької та Луганської. Ми, Грузія, стоїмо за братню Україну, як Україна стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія знову будуть єдиними, і бажаю їм миру", - написав політик у своєму Twitter.
Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace.— Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022
Нагадаємо, у Фінляндії присвятили перемогу збірної на Олімпіаді українському народу.