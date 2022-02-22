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Легенда Динамо та Мілана засудив дії Росії і підтримав Україну

Сьогодні 09:05 426 0
Легенда Динамо та Мілана засудив дії Росії і підтримав Україну
#Каха Каладзе

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та італійського Мілана, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе підтримав Україну та її територіальну цілісність.

"Грузія, 20% території якої окуповані, засуджує визнання Росією сепаратистських областей України – Донецької та Луганської. Ми, Грузія, стоїмо за братню Україну, як Україна стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія знову будуть єдиними, і бажаю їм миру", - написав політик у своєму Twitter.

Нагадаємо, у Фінляндії присвятили перемогу збірної на Олімпіаді українському народу.

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