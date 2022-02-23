Гірник-Спорт орендував захисника Колоса

Малакі буде в оренді до кінця листопада

Гірник-Спорт на правах оренди до кінця листопада поповнив захисник Колоса Олексій Малакі.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Футболіст, якому 28 лютого виповниться 19 років, цього сезону провів 12 матчів і заробив 3 попередження за Колос U-19.

Першим зимовим новачком клубу з Полтавської області став ексзахисник Миколаєва Владислав Росляков. З ним підписано контракт на два роки.

Ще декілька гравців перебувають у Гірник-Спорті на перегляді. Серед них 22-річний атакувальний півзахисник Артур Орнат, який восени залишив Буковину.

Гірник-Спорт посідає 6-е місце у Першій лізі.