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Манчестер Юнайтед готує трансфер Кулібалі

Сьогодні 23:25 53 0
Манчестер Юнайтед хоче підсилитись захисником
Манчестер Юнайтед готує трансфер Кулібалі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кулібалі, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні 30-річного сенегальського центрального захисника Наполі Каліду Кулабалі.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Трансфер може відбутися вже наступного літа.

Кулібалі захищає кольори Наполі з літа 2014 року після переходу з Генка за 7,75 млн євро. У поточному сезоні Каліду провів за італійську команду 21 матч у всіх турнірах, де забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

Контракт Кулібалі з Наполі розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість футболіста становить 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона може придбати Кулібалі.

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