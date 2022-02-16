Неаполітанці можуть продати захисника за 40 млн євро

Джерело - Mundo Deportivo.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може змінити клуб.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

У послугах сенегальця зацікавлена Барселона. Клуб хоче скористатися тим, що до закінчення терміну дії контракту захисника з неаполітанцями залишилося трохи більше року.

Каталонці вважають, що підписати захисника Ювентуса Маттейса де Лігта буде складно, тож звернули увагу на Кулібалі.

Сам футболіст ще не знає де продовжить кар'єру.

Раніше Манчестер Юнайтед запропонував 30 млн євро за Кулібалі.