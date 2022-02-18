Боруссія провела кризову нараду після погрому в Лізі Європи

Боруссія програла Рейнджерс у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, пропустивши 4 на власному полі.

Про це повідомляє Sky.

Після гри керівництво клубу (Ганс-Йоахім Ватцке, Міхаель Цорк і Себастьян Кель) зустрілися з Марко Розе для кризової наради. Боси вислухали пояснення тренера, чому команда за два останні матчі пропустила 9 голів – нещодавно був розгром від Баєра.

Звільнення Розе не обговорюється. Роботі коуча нічого не загрожує доти, доки Дортмунд впевнено йде в топ-4 Бундесліги. Лише ризик прольоту повз Лігу чемпіонів може похитнути крісло під тренером. Сам Розе після матчу заявив, що бачить позитивні сигнали на тренуваннях і зможе достукатися до своїх футболістів. Боруссія взагалі заперечує факт кризової наради.