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Селезньов: Новий рік зустрів з Ракицьким

Сьогодні 19:14 248 0
Євген Селезньов прокоментував зустріч Нового року
Селезньов: Новий рік зустрів з Ракицьким
#Зеніт, #Минай, #Ракицький, #Євген Селезньов, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Миная Євген Селезньов Новий рік зустрічав з гравцем російського Зеніту Ярославом Ракицьким.

Про це розповів сам футболіст.

"Новорічні свята де проводили? Як відпочивали? Тільки вдома. Новий рік я був із Ярославом Ракицьким – у нього святкували. Він до мене заїхав, потім я до нього поїхав. Потім ще раз побачилися – загалом тричі за відпустку. Дуже гарна людина, радий, що побачилися. Якщо є час, то тільки за", - відзначив Селезньов.

Нагадаємо, відомий телеведучий кинув виклик Селезньову.

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