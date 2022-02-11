Селезньов: Новий рік зустрів з Ракицьким

Нападник Миная Євген Селезньов Новий рік зустрічав з гравцем російського Зеніту Ярославом Ракицьким.

Про це розповів сам футболіст.

"Новорічні свята де проводили? Як відпочивали? Тільки вдома. Новий рік я був із Ярославом Ракицьким – у нього святкували. Він до мене заїхав, потім я до нього поїхав. Потім ще раз побачилися – загалом тричі за відпустку. Дуже гарна людина, радий, що побачилися. Якщо є час, то тільки за", - відзначив Селезньов.